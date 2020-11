El argentino Julio Furch reconoció que tiene las “ganas intactas” de un llamado a la selección mexicana del Tata Martino

Julio Furch apuntó que sigue con “las ganas” intactas de un llamado de Tricolor (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

Varios futbolistas extranjeros tienen la esperanza de representar a México con la selección absoluta. Uno de ellos es el argentino Julio Furch, delantero que milita en el Santos Laguna.

El ariete sudamericano apuntó que sigue con “las ganas” intactas de un llamado de Tricolor que en este momento dirige su compatriota Gerardo “Tata” Martino. Sin embargo, aclaró que aún no tiene la nacionalidad mexicana y, por lo tanto, no hay posibilidades de una convocatoria.

“Es un proceso que está parado por el momento. La gente del club que me está ayudando me comunicó cómo está el proceso y que está detenido por todo este tema de la pandemia. Se han retrasado solicitudes de visa y un montón de cosas”, explicó en conferencia de prensa este martes.

El romperedes señaló que por ahora sólo está esperando que termine el trámite para poder pensar en el futuro. “Por el momento hay que seguir esperando, pero las ganas están intactas como siempre desde un inicio”, sentenció.

Ésta no sería la primera vez en el año que un futbolista argentino habla sobre una posible representación con el Tricolor. A finales de septiembre, Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados de Monterrey, reconoció que busca una oportunidad en el conjunto azteca.

No obstante, tanto el ex de River Plate como el Tata señalaron que no es momento de pensar en una convocatoria. Esto porque, así como Julio Furch, Funes Mori no ha obtenido los papeles de naturalización.

Julio y sus próximas metas

Por ahora, el reto para Furch es la serie de repechaje para buscar la calificación a los cuartos de final de la Liguilla en México. Los Guerreros se enfrentarán a Pachuca el próximo sábado.

Este partido, para el delantero argentino, es el más importante que los verdiblancos van a afrontar en este año. “Estamos enfocados totalmente, trabajando con muchísimas ganas”, aseguró.

Recordó que los de La Comarca consiguieron un sorpresivo logro, tras calificar dentro de los primeros ocho de la tabla tras el irregular inicio del semestre. Esto les permitirá que la serie de repesca sea en el Estadio Corona y no tengan que viajar a la casa de sus rivales.

La verdad es que se consiguió un objetivo muy lindo de poder definir el partido en casa y eso nos dio una motivación extra

“Durante todo el torneo hemos perdido un solo partido de local, entonces nuestra casa sigue siendo nuestra fortaleza. Por eso la importancia de poder definir este partido de local. Hicimos todo lo posible para que se pudiera dar”, destacó.

Por último, lamentó que la Fecha FIFA se haya cruzado con la parte final de la Liga MX. Anotó que el parón le podría venir mal al equipo, pues cerraron la campaña regular con cinco partidos ganados, un empate y una derrota.

“Nosotros veníamos de una seguidilla buena de partidos, donde el equipo se veía muy bien. A pesar del partido contra León, en el que no pudimos llevarnos los tres puntos, el equipo se ha mostrado muy bien. Quizás para nosotros lo mejor no hubiera sido parar, pero esas son las reglas”, finalizó.

Santos Laguna recibirá en La Casa del Dolor Ajeno a los Tuzos del Pachuca este sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión televisiva estará a cargo de la cadena Fox Sports.

