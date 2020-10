La tajante decisión que tomó el joven piloto de karting que sufrió un ataque de ira en plena carrera: no correrá por el resto de su vida

El ataque de furia de Luca Corberi durante la carrera en el Mundial de Karts

El piloto italiano de karting Luca Corberi, que el domingo protagonizó una vergonzosa pelea en el circuito de Lonato, donde agredió en un ataque de ira a un piloto rival, se disculpó por lo sucedido y afirmó que no volverá a competir por el resto de su vida.

Durante una prueba del Mundial de KZ en Lonato, Luca Corberi, frustrado por no poder continuar en la pista, lanzó primero sin éxito el paragolpe de su kart al adversario que consideraba culpable de su abandono, Paolo Ippolito, que aún seguía en el trazado, y más tarde se abalanzó con violencia hacia él, al que propinó varios golpes tras la carrera en el ‘paddock’.

Al día siguiente y tras meditar sobre lo sucedido, Corberi escribió en las redes sociales un mensaje de disculpa y de retirada a los 23 años. “Me gustaría pedir perdón a la comunidad del deporte del motor por lo que hice. No hay excusas para explicar por qué cometí tan vergonzoso acto. Es algo que nunca he hecho en mis quince años de carrera deportiva y espero que nadie más lo haga en el futuro”, escribió a través de todas sus redes sociales.

Luca Corberi se pelea con Paolo Ippolito en el Mundial de Karts

“Después de la carrera, una vez que me llamaron los jueces deportivos, les pedí que me retirasen la licencia porque era completamente consciente de mis errores irreparables, pero, como me demostraron, no tienen la potestad para hacerlo”, explicó.

“Por favor, no vayan contra ellos, simplemente estaban haciendo su trabajo de la mejor manera posible. Por esta razón, he decidido no participar en ninguna otra competición automovilística durante el resto de mi vida. No es una justicia propia, es simplemente lo correcto”, reconoció el joven piloto italiano, poniéndose un severo castigo.

“Mi familia ha estado en el karting desde 1985: lo hemos visto crecer y hemos visto lo mejor y lo peor. Este episodio será recordado como uno de los peores en nuestro deporte y eso es algo que nunca olvidaré. No estoy pidiendo indulgencia, porque no la merezco. Estoy totalmente de acuerdo con los castigos requeridos”, advirtió.

(Facebook)

“Escribo esto hoy para pedir perdón, aunque no sea suficiente. Después de todas las cosas malas que han pasado durante este evento, la peor de todas hecha por mí, un chico que ama este deporte recordará sus buenos recuerdos de las carreras después del peor momento de su vida. Gracias”, concluyó Luca Corberi en su último comunicado como piloto de Karting.

Por su parte, la marca para la que competía, Tony Kart, se pronunció en otra notificación pública: “Corberi no cumple con los estándares de Tony Kart Racing. Por lo tanto, mostramos nuestra cercanía y solidaridad con toda la gente involucrada en el Mundial de karting FIA, y tenemos claro que el karting es una actividad que educa, con rigurosidad y sacrificio desde edades tempranas, a respetar y seguir todas las normas de seguridad, y no sólo en pista, permitiendo a los jóvenes crecer y ser mejores no sólo en el motor, también y sobre todo en la vida”.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Arrojó un paragolpe en plena carrera y no hubo una tragedia de milagro: el ataque de furia de un piloto durante el mundial de karting

Tensión en la Fórmula 1: Red Bull no descarta dejar la competencia tras la salida de Honda

Mick Schumacher hará su estreno en la Fórmula 1 en la próxima fecha