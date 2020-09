Escandalosa pelea en el fútbol de Brasil: la Policía intervino tirándole gas pimienta a los jugadores

Escándalo y caos en Brasil: la policía le tiró gas pimienta a los jugadores

En el empate 1-1 entre Manaus FC y Treze-PB de este lunes, partido que se disputó en la Arena da Amazônia en el marco de la sexta jornada del Grupo A de la Serie C (tercera división) del Campeonato Brasileño, se vieron imágenes muy lamentables. Una escandalosa pelea entre futbolistas y árbitros terminó con la Policía tirándole gas pimienta a varios jugadores.

Todo ocurrió luego de que el equipo local logró empatar el encuentro en el último suspiro, con el gol del delantero Matheusinho a los 52 minutos del segundo tiempo, ya que el árbitro Ilbert Estevam da Silva añadió 10 minutos de prórroga.

Los jugadores del Treze, descontentos con el arbitraje, fueron directamente a protestar contra el juez de línea –quejándose de una supuesta falta en la jugada– y también con el resto de los integrantes del cuerpo arbitral.

La Policía ingresó al campo de juego y tiró gas pimienta a los jugadores en la Serie C del fútbol de Brasil (@TrezeFC)

Sus reclamos empezaron a ser cada vez más agresivos. En el video se ve como el portero Andrey, de Treze, empuja, golpea y patea a los policías, quienes decidieron utilizar el gas pimienta contra los jugadores para disipar el conflicto.

“En un partido marcado por la confusión y los graves errores arbitrales, Manaus y Treze empataron 1-1... ¡Reforzamos que Treze Futebol Clube no comparte la agresión y reprime la violencia! La idea del club no es fomentar actitudes de este tipo, y lamentamos profundamente la actitud de la Policía Militar presente en el lugar. En cuanto al arbitraje, les informamos que se presentará una denuncia formal a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Es inaceptable que el fútbol pueda verse tan perjudicado, no es posible aceptar que profesionales, padres y todos los segmentos involucrados, pierdan la credibilidad del espectáculo”, escribieron en la cuenta de Instagram del Galo da Borborema.

Uno de los defensores del equipo Paraíba, Breno Calixto, publicó en sus redes sociales imágenes que mostraban marcas rojas en los brazos de sus compañeros que, según él, fueron provocadas por la acción policial. “Agresión policial desprevenida en Manaus. Vergüenza, vergüenza y como siempre no pasará nada”, escribió.

Agressão da polícia despreparada de Manaus em nós jogadores do treze, aqui na imagem só tem 3 mas foram vários com marcas de cassetetes e spray de pimenta , vergonha vergonha e como sempre nada vai acontecer . pic.twitter.com/UDM7X1cMdG — Breno calixto (@Brenocalixto35) September 15, 2020

Treze sigue sin ganar en el campeonato: acumula 2 puntos en la competición y ocupando la novena posición en la tabla de posiciones del Grupo A. Por su parte, Manaus tiene 7 puntos y se mantiene en el séptimo lugar.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Escandaloso clásico entre PSG y Olympique de Marsella: cinco expulsados y batalla entre Di María, Benedetto, Paredes y Neymar

Las imágenes de la salvaje batalla campal entre los ultras del Groningen y el Arminia Bielefeld