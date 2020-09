“Duras y difíciles”: así recordó Canelo las peleas con Floyd Mayweather y Golovkin, sus grandes rivales

Con más de 50 victorias sobre sus hombros, Saúl “El Canelo” Álvarez se ha vuelto un referente del boxeo mexicano. (Foto: Instagram de Saúl "Canelo" Álvarez)

Con más de 50 victorias sobre sus hombros, Saúl “El Canelo” Álvarez se ha vuelto un referente del boxeo mexicano. El pugilista de 30 años ha destacado en la industria por su récord imparable, pero también por su rivalidad con Gennady Golovkin y la dolorosa caída que tuvo ante Floyd Mayweather en 2013, cuando se enfrentaron por el campeonato superwélter del CMB.

Aunque la carrera del boxeador jalisciense ha sido impecable, y hasta tiene tiempo de ayudar a otros o disfrutar de grandes lujos, Canelo Álvarez no olvida el oscuro episodio que vivió hace casi siete años cuando por una mala decisión peleó y perdió contra su colega estadounidense.

El pugilista se sinceró con el conferencista Daniel Habif sobre sus peleas más importantes contra Golovkin y el duro encuentro que protagonizó con Mayweather, el cual le significó su única derrota hasta ahora.

“Hay peleas difíciles y peleas duras. Las difíciles son como Floyd Mayweather, que se mueve, no pega casi, pero se mueve y es difícil pegarle, no encuentras cómo entrar, y una pelea dura es en la que estás pegándole, viene él y luego vengo yo”, ejemplificó el boxeador consolidado.

El pugilista de 30 años ha destacado en la industria por su récord imparable, pero también por su rivalidad con Gennady Golovkin y la dolorosa caída que tuvo ante Floyd Mayweather en 2013 (Foto: Steve Marcus/Getty Images/AFP)

Álvarez explicó sus razones para pelear a sus 23 años contra un contrincante tan experimentado como el nacido en Michigan.

“Por pendejo”, dijo entre risas el Canelo, antes de abundar más en su respuesta: “En ese momento me sentía listo para ganar, pero no tenía la experiencia, nunca había estado en un escenario de esa magnitud y deja el escenario, el peleador con mucha experiencia, con muchas habilidades, pero no me arrepiento porque creo que eso me hizo crecer, me hizo nunca bajar la autoestima de ‘quiero ser y voy a ser’”.

Reconoció que puso todo para ganar en 2013, pero el peleador en el lado contrario del ring fue superior: “Pero la experiencia, cuando alguien es mejor que tú en ese momento, es mejor que tú y así queda”.

Añadió que este fracaso le ayudó a crecer y ahora ya tiene la experiencia para enfrentarse a un rival de la talla de de Floyd Mayweather, por lo que ya no tendría problemas para derrotarlo.

Recordó su gran rivalidad con Gennady Golovkin, con quien ya ha peleado en dos ocasiones y están en busca del tercer encuentro.

“Para mí ya no me ofrece ningún reto. Le gané dos veces, aunque la primera dieron empate, pero si es un negocio grande para mí, peleo”, se sinceró ante la posibilidad de volver a pelear con su contrincante.

Recordó su gran rivalidad con Gennady Golovkin, con quien ya ha peleado en dos ocasiones y están en busca del tercer encuentro. (Foto: EFE)

Ésta no es la primera vez que Saúl “El Canelo” Álvarez habla de su derrota ante Floyd Mayweather, hace unos meses comentó al comediante mexicano, Eugenio Derbez, lo que le afectó su desarrollo en la pelea del 2013.

“Mi única derrota fue con Floyd Mayweather, yo no tenía la experiencia para pelear en esos escenarios todavía o con ese tipo de nivel”, relató.

“Para mí fue una pelea aburrida porque no fueron muchos golpes y no lo tomé tanto como un derrota, sino como un aprendizaje y me dolió mucho esa noche, me dolió mucho, pero al siguiente día pensé ‘esto no me va a quitar de ser el mejor, quiero ser el mejor’”, agregó.

“Y no me equivoqué, ahorita soy el Mejor Libra por Libra de todo el mundo y soy el segundo mexicano en lograrlo”, concluyó.

Saúl “El Canelo” Álvarez ha protagonizado 56 peleas con un récord envidiable: 53 victorias, dos empates y una derrota.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Me dolió mucho esa noche”: “El Canelo” confesó un oscuro episodio de su carrera a Eugenio Derbez

El lado más romántico del Canelo: así celebró el cumpleaños de su novia

De vendedor de paletas a multimillonario: el lujoso estilo de vida de Canelo Álvarez