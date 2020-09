Michael Jordan invirtió en un nuevo negocio millonario y sus acciones explotaron en la bolsa

La leyenda de la NBA se hizo accionista de una reconocida plataforma de apuestas deportivas y su cotización se disparó en la bolsa de Wall Street REUTERS/Benoit Tessier/Archivo

No hay dudas que Michael Jordan tuvo una extraordinaria carrera como basquetbolista en la que no solo acumuló anillos, medallas y trofeos, sino también de la que sacó un rédito económico colosal. Hábil para los negocios, la leyenda de la NBA no se conformó con su fortuna conseguida en sus años como profesional sino que la siguió invirtiendo en distintos proyectos y este miércoles se confirmó que adquirió una participación de acciones en una famosa plataforma de apuestas deportivas en New Jersey.

De esta manera, el empresario y actual presidente de los Charlotte Hornets de la NBA se quedó con una porción de DraftKings Inc a cambio de proporcionar orientación y asesoramiento estratégico a la junta directiva de la firma.

Creada en 2012, esta plataforma se especializó inicialmente en juegos deportivos virtuales, conocidos como fantasy sports, para luego entrar en el negocio de las apuestas deportivas en 2018 gracias a cambios legislativos en los Estados Unidos.

La particularidad de este nuevo proyecto del ex Chicago Bulls está en que, durante su época dorada como jugador, se le adjudicó de tener una adicción a las apuestas, algo que siempre fue del gusto del astro por su carácter competitivo -como fue reflejado en la serie documental The Last Dance-.

Este sector de apuestas se encuentra en pleno crecimiento en el país de Norte América después de que la Corte Suprema autorizara a los estados a legalizarlas en 2018. Según el sitio web Legal Sports Betting, el año pasado se registraron unos 13.000 millones de dólares en apuestas para eventos deportivos solo en Estados Unidos.

A diferencia del resto de las actividades que vieron afectada su economía debido a la pandemia del coronavirus, la industria del juego en torno al mundo deportivo apenas sufrió un contratiempo en su desarrollo ya que ha vuelto a funcionar desde la reactivación de los deportes en junio.

Como parte del acuerdo anunciado el miércoles, Jordan tomará una participación en el capital de DraftKings a cambio de su rol como asesor estratégico de los directores del grupo, según un comunicado de prensa. Pero la empresa no ofreció respuestas al ser consultada por el monto de participación que recibió Su Majestad.

Durante mucho tiempo, las principales ligas deportivas profesionales estadounidenses se opusieron al mundo de las apuestas, incluso llegaron a prohibirlas en 1992. Sin embargo, todo indica que han cambiado de posición en los últimos años y hasta se han asociado con actores de este rubro, incluyendo la NBA con DraftKings.

En abril, la marca mencionada salió a bolsa por un procedimiento rápido y el valor de sus acciones ya se ha duplicado desde entonces. Tras el anuncio de la asociación con Jordan, su acción en la bolsa de Wall street despegó el miércoles un 8,07% hasta los 39,91 dólares por acción.

Con seis anillos de campeón de la NBA con los Chicago Bulls en la década de 1990 y cara de la línea de zapatillas Air Jordan de Nike, MJ ya era una de las personalidades más destacadas y con mayores ingresos del mundo del deporte. En mayo de este año, la revista Forbes lo ubicó en el puesto 1001 de las personas más ricas del mundo con un patrimonio valorado en 2.100 millones de dólares. Este nuevo negocio solo hará aumentar aún más su fortuna.

