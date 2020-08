“Me siento muy apenado”: la agresión de Jonathan Orozco que le valió comparaciones con Nahuel Guzmán

Video: @TUDNMEX / Twitter.

Además de la derrota que sufrió Xolos de Tijuana en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, el portero fronterizo, Jonathan Orozco, dio de qué hablar por su comportamiento al interior de la cancha.

Y es que Orozco, en un acción que ya no involucraba al balón, agredió al canterano de los Pumas Carlos Gutierrez. El encontronazo ocurrió luego de que los universitarios anotaran el segundo gol en la puerta canina.

En las imágenes se muestra como Gutierrez fue a recoger el balón de la portería y, segundos después, lo arroja lejos del alcance de “Jona”. La acción del novato fue tomada mal por Orozco, quien no dudó en confrontarlo y tomarlo por el cuello.

Luego de empujones y gritos, los dos jugadores fueron amonestados por Jorge Isaac Rojas al minuto 52 de juego. El encuentro terminó con un (3-0) a favor del conjunto auriazul, resultado que los coloca en la segunda posición de la general con 13 puntos y con una racha invicta en la temporada.

El portero Jonathan Orozco, duranten una conferencia de prensa. EFE/Madla Hartz/Archivo

Las acciones de Orozco no pasaron desapercibidas y, en redes sociales, usuarios revivieron otro episodio parecido en la Liga MX. Nos referimos al caso de Nahuel Guzmán, portero de los Tigres que golpeó por la espalda a un jugador de Santos Laguna al querer despejar.

En aquella ocasión, Jonathan Orozco criticó la acción del portero argentino y escribió en redes sociales: “Que no es juega limpio, siente tu liga?”. A partir de ese momento, el portero mexicano fue bombardeado por su acción y hubo quienes se atrevieron a compararlo con Nahuel Guzmán.

“Jonathan Orozco, el mismo que criticó a Nahuel Guzmán por una polémica acción en Torreón, hoy hace algo similar”, señaló un usuario de redes sociales.

Ante este contexto, el portero de Xolos no tuvo más remedio que aceptar su error y pedirle una disculpa a Carlos Gutierrez. A través de redes sociales, el guardameta lamentó su comportamiento y aseguró que no se volvería a repetir.

“Me siento muy apenado y así como le pedí una disculpa a Carlitos Gutiérrez, la hago pública, pues no es mi forma de ser ni de accionar lo sucedido ayer en CU. La frustración no tiene que ir de la mano con la violencia. Es la primera y única vez que haré esto en mi carrera”, escribió Orozco en su cuenta oficial de Twitter.

Los caminos de Pumas y Xolos son diferentes y para muestra el marcador que tuvieron en el Olímpico Universitario. El conjunto de El Pedregal suma 13 puntos y se ha posicionado como el único equipo invicto en el torneo.

Xolos de Tijuana, por su parte, se encuentra en la posición número 14 de la general con 7 puntos. El equipo canino tiene una racha de 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas. En 7 jornadas, los fronterizos tienen 5 goles a favor y 12 goles en contra.

