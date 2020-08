Asesinaron en Sonora al futbolista mexicano Luis Carlos Cano Martínez

Luis Carlos Cano era un jugador con perspectivas de alcanzar en algún momento las fuerzas básicas de los Xolos de Tijuana (Foto: Especial)

El balompié azteca está de luto. Este sábado, el jugador Luis Carlos Cano Martínez fue supuestamente asesinado a balazos en el estado de Sonora, México, en lo que podría tratarse de un “problema de celos”.

Cano Martínez tenía 20 años y jugó como zaguero en los Xolos de Hermosillo en la Tercera División Profesional (TDP) de México. Este equipo es filial de los Xolos de Tijuana de la Liga MX, la Primera División azteca.

De acuerdo con el diario El Imparcial, informes de las autoridades mexicanas señalan que el incidente se registró entre la Calle 8 y Avenida O en las primeras horas de este sábado. El agresor le reclamó al futbolista por una relación amorosa donde estaba implicada una tercera persona, de la cual se desconoce su identidad.

Luego, el agresor, que aún no ha sido identificado por las autoridades, le disparó a quemarropa en al menos dos ocasiones a Luis Carlos. La persona que usó el arma escapó a bordo de un auto, presuntamente auxiliado por otra persona.

Condolencia institucional de los Xolos de Hermosillo (Foto: Twitter/ @Xolos_Hmo)

Tras el incidente, la filial de La Jauría lamentó la muerte de su ex futbolista en redes sociales. “Todos en nuestros club lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro ex jugador Luis Carlos Cano Martínez”, dice un corta condolencia institucional, además de mandarle el pésame a su familia y amigos.

A su vez, la TDP de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) también se pronunció al respecto con una condolencia institucional. “La Liga TDP lamenta el sensible fallecimiento de Luis Carlos Cano Martínez. Ex jugador de Xoloitzcuintles de Caliente. Pronta resignación a familiares y amigos”, reza la publicación en redes sociales de la Liga.

El último equipo de Cano Martínez fue Xolos de Hermosillo, club con en el que disputó la Liga de 2019. A lo largo de 19 partidos, participó en 1,710 minutos, todos como titular, además de anotar cuatro goles y recibir dos tarjetas amarillas.

Fue el capitán del equipo sonorense y tenía aptitudes para subir a las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana, según contó Juan Romo, el director técnico del club filial en entrevista con El Imparcial.

Condolencia institucional de la Tercera División Profesional de México (Foto: Twitter/ @LigaTDP)

“Llegó a ser capitán del equipo, un buen defensa central. Pensamos que en algún momento se podría incorporar a las Sub 15, Sub 17 o Sub 20 en Tijuana”, señaló el estratega, quien resaltó que él fue quien decidió dar un paso al costado del equipo.

El entrenador que dirigió a Luis Carlos sigue incrédulo por la muerte del joven. “Todavía no lo puedo creer. No se puede creer que ya no tendrás contacto con él, seguido mandaba mensajes para saludar, uno cuando lee estas cosas piensa que puede ser otra cosa, pero éste no es el caso”, comentó Juan Romo.

El defensor, originario de Sonora, también militó para el club Héroes de Caborca durante dos temporadas. Con este club participó en 32 encuentros, 28 de ellos desde el inicio, además de marcar en cinco ocasiones.

Llegó a participar en la Selección de la Tercera División Profesional de México. Asimismo, de acuerdo con medios locales, estuvo en la división de Fuerzas Básicas Sub-15 en el Invierno 2015 y con los Potros de Bahía de Banderas Fútbol Club de la tercera categoría en el mismo año.

