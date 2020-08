Hugo Sánchez señaló la falta de liderazgo de Lionel Messi y opinó quién sería su pareja en la delantera del Barcelona

Hugo Sánchez señaló la falta de liderazgo de Lionel Messi (Foto: Manu Fernandez/ Reuters)

El Barcelona tuvo una dolorosa temporada y con ello vino una inminente reestructuración del equipo, empezando por el técnico Quique Setién. Sólo ocho futbolistas son los que podrían quedarse en el plantel y se habla de la salida del argentino Lionel Messi.

Por este tema, la prensa mundial se ha pronunciado y ha dado sus opiniones sobre la actualidad del club culé, así como de su futuro. En México no fue la excepción, pues el ex futbolista Hugo Sánchez no se guardó nada sobre el histórico capitán de los catalanes.

“Hay muchas dudas en Barcelona por la falta de liderazgo que hay del presidente (Josep Bartomeu) y del mismo Messi”, sentenció el pentapichichi en un programa de ESPN, empresa donde es analista.

El pentapichichi analizó la difícil situación que vive el club catalán (Foto: Cuartoscuro)

El ex del Real Madrid explicó que el rosarino no debería tomar las decisiones administrativas del Barcelona. “Messi es líder, pero no al grado de que tome las decisiones fundamentales en cuanto al tema de lo deportivo”, agregó el mexicano.

Y es que se ha hablado en los medios de comunicación que el astro sudamericano es el que toma las decisiones de qué jugadores llegarán al equipo. Sin embargo, en esta ocasión podría ser diferente a otras temporadas.

Igualmente hay diferentes versiones en los medios europeos que señalan que Messi dejará al Barcelona. Al respecto, Hugo Sánchez opinó que no hay garantía de la continuidad del diez argentino.

“No hay la garantía y seguridad de que Messi continúe la próxima temporada. Si un equipo quiere hacerse de Messi tiene que pagar 700 millones de euros, que es la cláusula que tiene, pero si se aguanta un año más Messi, que seguramente lo va a hacer, obviamente querrá rodearse de gente de confianza”, aseveró.

Sánchez detalló que el brasileño Neymar podría volver a las filas de los catalanes por Antoine Griezmann (Foto: Manu Fernandez/ Reuters)

Además, detalló que el brasileño Neymar podría volver a las filas de los catalanes por Antoine Griezmann. “Neymar es uno de ellos, así que se habla mucho de que Griezmann podría ser moneda de cambio con el PSG, para hacer de cambio con Neymar, pero se especula mucho”, concluyó.

Sin embargo, el mismo Josep Maria Bartomeu, en una entrevista que brindó para el canal oficial del club Barça TV, detalló cuáles son los ocho jugadores que fueron declarados intransferibles de cara a la próxima temporada.

“Leo Messi y muchos otros jugadores. Messi es el mejor jugador de la historia pero hay otros intransferibles. Hay muchos jugadores jóvenes”, detalló el presidente culé. Además del capitán, Marc-André Ter Stegen, Clément Lenglet, Nélson Semedo, Frenkie de Jong, Ousmane Dembelé, Antoine Griezmann y Ansu Fati son los otros representantes del plantel profesional que se mantendrán en la institución.

Este miércoles fue presentado Ronald Koeman, quien será el encargado de guiar a los blaugrana a los primeros lugares de Europa (Foto: Albert Gea/ Reuters)

Y es que el Barça tuvo una pésima temporada al ser eliminado por el Athletic Club en la Copa del Rey, perder la Liga contra el Real Madrid y la polémica goleada (8-2) en la Champions League contra el Bayern de Múnich.

Tras este último partido, Gerard Piqué señaló que “el club necesita cambios” estructurales. Yo soy el primero que me ofrezco: si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica, soy el primero en irme”, dijo el defensor de 33 años ante la prensa una vez terminado el histórico encuentro.

Días después, el Barcelona anunció la salida de Quique Setién de la dirección técnica. Además, este miércoles fue presentado Ronald Koeman, quien será el encargado de guiar a los blaugrana a los primeros lugares de Europa.

MÁS SOBRE ESTE TEMAS

Ronald Koeman fue presentado oficialmente como DT del Barcelona, e hizo una advertencia: “Solo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí”

Limpieza en Barcelona: los referentes que pueden irse del club y los dos históricos que entrarían en un trueque por Lautaro Martínez

La lista de 8 jugadores que el Barcelona declaró intransferibles con la llegada de Ronald Koeman

Mascherano explicó por qué no volvió a River y reconoció: “Me equivoqué en no saludar a la gente en Japón”