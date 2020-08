“No son hinchas”: Diego Latorre tundió a televisora mexicana por burlarse de Lionel Messi tras debacle del Barcelona

Barcelona perdió el pasado viernes ante Bayern Munich, por 8-2 (Foto: Manu Fernandez/Reuters)

El ex futbolista argentino Diego Latorre criticó el tweet de Azteca Deportes en el que indican: “El de siempre, como siempre”, acompañada de una foto del futbolista argentino Lionel Messi, tras la derrota del Barcelona ante Bayern Múnich (8-2), en los cuartos de final de la Champions League.

Latorre lamentó que un medio de comunicación haga ese tipo de publicaciones y que se burlen de la derrota del deportista.

“No son hinchas que agitan a sus rivales. Si el ‘como siempre’ es la carrera de Messi nadie está a su altura. Deberían defender mejor la camiseta de un medio que tanto hizo por la cultura popular”, añadió el originario de Buenos Aires.

Algunos usuarios mexicanos le respondieron a Diego Latorre en la misma red social e hicieron referencia que la opinión de la televisora no representa lo que piensa la afición mexicana.

El ex futbolista Diego Latorre criticó un tweet de Azteca Deportes (Foto: Twitter@dflatorre)

El ex futbolista argentino respondió que está convencido que no representa la opinión de los fanáticos. “Viví en México y conozco la nobleza del pueblo”, escribió el ex jugador, quien militó en las ligas de Argentina, España, Italia, Guatemala y México.

En el país fue parte de las plantillas de Cruz Azul (1999), Atlético de Celaya (2001-2002), Dorados de Sinaloa (2003) y Alacranes de Durango (2004-2005). Fue en 2006 que concluyó su carrera como futbolista.

Cambios en el Barcelona

El Barcelona confirmó este lunes 17 de agosto que Quique Setién dejó de ser el entrenador de la organización, tras su junta Directiva.

Lo anterior se da después de la derrota del equipo del pasado viernes, lo que significó la peor derrota en la historia del club español en dicha competencia.

Quique Setién no continuará como entrenador del Barcelona (Foto: Reuters/Albert Gea)

La organización añadió vía Twitter que el nuevo entrenador se dará a conocer en los próximos días, “en el marco de una amplia reestructuración del primer equipo”.

Setién llegó al equipo en enero y tenía contrato hasta junio del 2022. Como entrenador del Barcelona dirigió 25 partidos, de los cuales 19 fueron de la Liga de España, tres de la Copa del Rey y otros tres por Champions League.

En total, sumó 16 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Su equipo convirtió 59 goles y sufrió 27, de los cuales ocho corresponden al partido del pasado viernes.

De acuerdo con diversos reportes de los medios de comunicación, el puesto de entrenador será ocupado por Ronald Koeman.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, Ronald Koeman será el próximo entrenador del Barcelona (Foto: Reuters/David Klein)

The Sun (Inglaterra) y Marca (España) aseguran que el estratega ya fue elegido por la directiva blaugrana para ocupar el puesto de entrenador y se podría anunciar mañana o en lo que resta de la semana.

El entrenador holandés comenzó su carrera al formar parte del cuerpo técnico de Louis van Gaal en la temporada 1998-1999. Ha dirigido a organizaciones como Vitesse Arnhem, el Ajax, el Benfica, el PSV, el Valencia, el AZ, el Feyenoord, el Southampton y el Everton. Actualmente tiene a su cargo al representativo de Holanda.

