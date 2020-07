Canelo Álvarez dijo estar dispuesto a recortar su sueldo para volver a pelear: Golden Boy Promotions

El siguiente combate de Álvarez se realizaría sin público. (Foto: Steve Marcus/AFP)

La pandemia de coronavirus ha significado un golpe para la economía de varias industrias deportivas, las cuales han tenido que disminuir los sueldos de los atletas para poder costear otros gastos y esta crisis también ha golpeado en el boxeo. Por ello, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, estaría dispuesto a reducir sus ganancias con tal de volver al cuadrilátero en septiembre.

Eric Gómez, director ejecutivo de Golden Boy Promotions, empresa que se encarga del manejo de todas las peleas del Canelo, mencionó en una entrevista a Sky Sports que el pugilista tiene los deseos de volver a la actividad lo antes posible aun cuando eso signifique no ganar la misma cantidad de dinero que en otros combates.

“No estamos viviendo en le mismo mundo que vivimos el año pasado. Canelo va a tomar un recorte significativo en su sueldo”, comentó Gómez, quien también destacó el interés del tapatío en torno a los protocolos de seguridad sanitaria, por lo que su siguiente pelea se realizaría sin aficionados.

“La gran preocupación que él tiene, son los protocolos. Si pelea en septiembre, no habrá fans. Estamos en comunicación con él y pronto va a tomar la decisión sobre si podrá pelear sin público o se espera hasta que de alguna forma nos acerquemos a la normalidad”, concluyó Gómez.

El rival del púgil para el combate de septiembre aún no ha sido definido. (Foto: Instagram/Canelo)

En su último combate, el cual se efectuó en noviembre del año pasado contra el ruso, Sergey Kovalev, Saúl Álvarez obtuvo una ganancia de USD 35 millones, que derivó del contrato que tiene con la empresa DAZN, en el cual se había establecido que ganaría cerca de USD 365 millones por 11 peleas.

Hasta el momento no se ha dado a conocer quién sería el rival del tapatío, aunque Gómez confesó que en la lista se encuentran Sergiy Derevyanchenko, Callum Smith, John Ryder y David Lemieux. Cabe recordar que el encontronazo entre Canelo y Billy Joe, el cual estaba pactado para mayo, se canceló debido a la emergencia sanitaria.

No obstante, en este tema también han surgido complicaciones en la logística, pues a pesar de que no ha habido una confirmación del rival, Gómez señaló que ayudaría mucho si se tratase de alguien estadounidense. Así “no tenemos que lidiar con restricciones de visa impuesta por el gobierno (...) No todas las fronteras están abiertas, así que no es fácil traer peleadores a EEUU”.

Mientras estos asuntos se deciden, Canelo no ha bajado la guardia en ningún momento y se ha mantenido concentrándose en su campamento en San Diego, California; sin embargo, un problema en torno a esto que no ha sido supervisado durante todo el proceso por su entrenador, Eddy Reynoso.

El boxeador ha colaborado con esta asociación en múltiples ocasiones. (Foto: Asociación Nariz Roja)





Además, el púgil también ha contribuido en causas sociales. A inicios de julio, el boxeador escribió por medio de su cuenta de Twitter a la Asociación Civil Nariz Roja, una organización basada en Jalisco que apoya a los niños con cáncer. En la publicación el deportista les preguntó directamente acerca de cómo podía ayudar.

“¿En qué puedo ayudar? Hablen a mi oficina, por favor. Con mucho gusto ayudo”, escribió el mexicano en respuesta a un tuit que la beneficencia publicó, el cual era una denuncia acerca de la falta de recursos que hay en el país para los niños con cáncer.

“Ponte el cubrebocas y díselo fuerte: #Nohaymedicina, la gente se va a morir si no solucionamos esto”, escribió Nariz Roja con las imágenes de numerosas personas portando cubrebocas con la leyenda “no hay medicina”.

Tras la respuesta de Álvarez, la asociación agradeció su gesto de amabilidad, así como muchos otros de sus seguidores. “¡Gracias, Canelo, por tu corazón invencible!”, expresó la organización.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Canelo Álvarez ofreció su ayuda a niños con cáncer

Al Canelo Álvarez le piden mucho dinero para poderlo enfrentar

Sin público y en septiembre, así sería el regreso de Canelo Álvarez al boxeo