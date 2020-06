La NBA aprobó el “Plan Disney” y reanudará la temporada tras la suspensión por el coronavirus

La NBA regresará tras los meses de inactividad

Los propietarios de los equipos de la NBA aprobaron este jueves el plan de la liga para reanudar la temporada 2019/20 en el complejo deportivo de Disney World en Orlando (Florida), informaron medios estadounidenses. “La Junta de Gobernadores de la NBA ha votado para aprobar el formato de 22 equipos de la liga para reiniciar la temporada 2019-2020 en Orlando”, señaló el periodista Adrian Wojnarowski de ESPN, cadena que retransmite la NBA.

El plan, que fue aprobado con 29 votos a favor y uno en contra (Portland), contempla que las 22 franquicias se concentren en Disney World a finales de julio para competir por el título, dijo Wojnarowski en un reporte que coincide con el del medio digital The Athletic. De esta manera, el certamen se reanudaría el 31 de julio con 22 equipos y los Playoffs tendrían lugar en agosto, mientras que las finales se completarán el 12 de octubre. La liga también ha establecido una fecha de inicio provisional del 1 de diciembre para la temporada 2020-2021.

La NBA suspendió su temporada el 11 de marzo cuando estalló la pandemia COVID-19, dejando el deporte profesional en América del Norte en un punto muerto. 16 equipos que ocupan los lugares de desempate en las Conferencias Oeste y Este se unirán a otros seis más para determinar la alineación final de los playoffs. Cada uno de los 22 elencos jugará ocho juegos de temporada regular con fines de siembra para la postemporada.

Serán 13 equipos de la Conferencia Oeste y 9 de la Conferencia Este, se jugarán ocho partidos de temporada regular, un posible torneo de 'play-in' para el octavo puesto y los 'playoffs' (EFE)

De esta manera, las ocho franquicias que no seguirán participando de la temporada son Golden State Warriors, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves y Charlotte Hornets, que ya no tenían posibilidades de acceder a la etapa de eliminatoria.

La liga planea que los jugadores comiencen los entrenamiento en sus ciudades de origen el 30 de junio antes de viajar a Orlando el 7 de julio. Además, habrá pruebas diarias y si un basquetbolista da positivo, estará aislado y en cuarentena. Los otros continuarían jugando mientras todavía se probaban a diario.

La temporada regular de este año se detuvo abruptamente después de que el jugador de los Jazz de Utah Rudy Gobert diera positivo. El francés recibió el visto bueno unas dos semanas después. Hasta ahora, se ha confirmado que menos de una docena de jugadores de la NBA dieron positivo por el coronavirus, aunque no todos han sido identificados.

