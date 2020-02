Aunque ya no tiene relación con la dirección deportiva, el empresario no se ha alejado del fútbol. Aún juega en ocasiones como delantero en partidos con amigos. “La verdad es que a mi edad, ya no juego mucho fútbol porque los chavos me alcanzan muy fácil y soy delantero, entonces juego sin que haya fuera de lugar o mejor me cambio al tenis”, comentó entre risas en una entrevista con Infobae México en el Sports Summit 2020.