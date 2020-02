Uno de los que no podría conciliar el sueño era Anthony Davis, quien estaba mirando “Avengers: Endgame” hasta que Dwight Howard y DeMarcus Cousins empezaron a alzar sus manos para llamar su atención, según revela McMenamin. “Me quite uno de los audífonos y Dwight me dice: ‘Murió Kobe’. Y yo, pensando en lo invencible que es Kobe Bryant, digo: ‘¿Qué Kobe?’. Porque estaba pensando no puede ser... no se trata de Kobe Bryant”, cuenta Davis.