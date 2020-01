“Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds, si no lo hago, que no me paguen”, fueron las palabras con las que Julio César Chávez Jr. inició una intensa polémica a través de redes sociales en la que se vieron involucrados el hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez e incluso el comunicador David Faitelson.