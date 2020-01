Primero fue consultado por una extraña obsesión que tiene con las botellas que están en su banquillo. Él suele acomodarlas constantemente durante los cambios de lado o en los descansos. Y los argumentos que ha dado al respecto no sorprenden en absoluto: “Si no lo hiciera, estoy sentado y a lo mejor me distraigo pensando en otras cosas, por lo tanto cuando hago las mismas cosas siempre, estoy siempre centrado en lo que tengo que hacer, y la cabeza siempre está despierta para mí y puedo pensar puramente en el tenis.”