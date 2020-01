De acuerdo con cifras del canal de televisión digital, The Clash on the Dunes fue el evento deportivo más visto a nivel mundial y la audiencia para este combate superó el par de peleas que sostuvo el Canelo el año pasado. El enfrentamiento contra Sergey Kovalev, el cual se celebró el 2 de noviembre, se ubicó en la cuarta posición, mientras que el encontronazo ante Daniel Jacobs (4 de mayo) estuvo en el décimo lugar.