En mayo de 2017, cuando se acercaba el combate entre estos dos boxeadores, Canelo Álvarez publicó un video en donde mencionó, el principal elemento que los distanciaba como deportistas: “Cuando él tenía el poder de hacer esta pelea nunca se realizó, nunca se hizo porque no quisieron hacerla, pero a mí me gusta hacer las peleas que la gente quiere ver y me gusta tomar retos y esa es la gran diferencia entre él y yo”.