View this post on Instagram

Hoje chega ao fim um ciclo muito especial e importante da minha vida! Hoje, me despeço desse gigante chamado Internacional. Cheguei num momento delicado para o clube e tive o privilégio de poder ajudar a recolocar o Inter no patamar de protagonista do futebol. Aqui fiz muitos amigos e sou grato a todos os companheiros, direção, comissão técnica, funcionários e, principalmente, a esta torcida maravilhosa. Estarei sempre torcendo por todos vocês. Saio levando este clube no coração e muito honrado em ter vestido este manto por três anos! Obrigado, Inter ❤️