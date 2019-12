La noticia caló profundo en un antiguo ídolo del América, que no dudó en expresar su opinión al respecto: “Me encantó que el América le tapara la boca a la mayoría de los periodistas que dijeron, después de la derrota en el Estadio Azteca, que ya estaba eliminado y hoy demostraron que tienen con qué para ganar, eso me encantó. De ahí en más, solo títulos se festejan en América”, dijo el argentino Daniel Brailovsky durante la transmisión del programa La Última Palabra, emitido a través de Fox Sports.