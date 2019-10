“Era la vuelta de salida del box. Iba lento y tranquilo. Quizás por eso no he podido salvar la caída, porque no he tenido ni reacción. Una vez caído, me he asustado un poco, porque no respiraba bien. Me he quedado sin aire cinco segundos, pero para mí han sido como veinte”, señaló Márquez, quien está listo para continuar con el cronograma de la competencia pese a los “dolores en la cadera, espalda y piernas”.