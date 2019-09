"Comenzamos la vuelta y en la curva 6 se fue al verde, de modo que su vuelta ya estaba cancelada. Le pillé, entonces me fui largo y fui yo quien pisó el verde, aunque encima de la moto no lo tenía claro. Así que apreté. Luego, al llegar a la curva 14, no sé qué pretendía Rossi. A esa velocidad es imposible dar la curva como la dio él", analizó Márquez, que finalmente largará la carrera desde la 5ª colocación, mientras que Il Dottore estará en el 7° lugar.