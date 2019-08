"¿Las dos faltas fueron para tarjeta amarrilla?", comenzó en su relato Felipao. "Quizás una de las faltas, ¿pero las dos? Fueron un poco forzadas. Para mí, una de las faltas no existió, no fue para tarjeta. Pero tuvo que jugar amonestado todo el partido. Por ejemplo, Kannemann tenía tarjeta y se la pasó agarrando todo el partido y no pasó nada", agregó.