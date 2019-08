"Tengo una buena vida aquí, me siento como en casa", reconoció la ex gimnasta que vive en un departamento en el centro acompañada de una cuidadora y con las visitas diarias de Raphael, el menor de sus dos hijos: "Me llevó un tiempo encontrar a alguien emocionalmente inquebrantable", le confesó éste a JTA, ya que la personalidad de su madre nunca cambió y no lograba consensuar con sus acompañantes.