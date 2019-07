De hecho en 2017, el club Brujas de Bélgica lo consideró como un elemento importante y lo buscó para integrarlo a sus filas, no obstante, a pesar de que tenían una oferta para Atlas de USD 4 millones, el club europeo no fue capaz de deshacerse de uno de los extranjeros que tenían en su grupo y por esa razón el mexicano no pudo llegar.