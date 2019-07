Tesillo, quien no se ha referido en detalle a lo ocurrido, recibió la solidaridad de la estrella chilena Arturo Vidal. "No hemos podido conversar con él, vimos eso y es fuerte que por tener un fallo en un partido de fútbol te genere amenazas de muerte. Ojalá no pase nada, que no sea verdad y que no pase nunca más en el fútbol. Mucha fuerza para él y su familia", dijo el mediocampista en rueda de prensa en Porto Alegre.