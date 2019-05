Los que estuvieron o están en suelo nacional ocupan más de la mitad de los citados por el Toto. Los arqueros Roberto Fernández (ex Estudiantes de La Plata y Racing) y Antony Silva (actualmente en Huracán); los defensores Gustavo Gómez (ex Lanús), Iván Torres (ex Colón), Iván Piris (ex Newell's) y Junior Alonso (Boca); los mediocampistas Rodrigo Rojas (ex River), Matías Rojas (Defensa y Justicia), Miguel Almirón (ex Lanús); y los delanteros Federico Santander (ex Racing y Tigre), Cecilio Domínguez (Independiente), Juan Iturbe (ex River), Óscar Romero (ex Racing) y Tacuara Cardozo (ex Newell's). Un total de 14.