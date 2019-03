¿Y por qué son tan pocos los jugadores que denuncian las presiones de las mafias de apostadores? "Ahí ya no sé… No sé por qué no se animan… Debe ser por miedo, deben recibir amenazas. Hoy, con las redes, tenés un nivel de contacto que no tenías en otras épocas. Son mafias. Trungelliti sabe que me puede llamar y contar conmigo. Y apoyamos también a los que se equivocaron, claro. Los ayudamos, no los vamos a dejar de lado. Errar es humano".