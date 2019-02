En la previa al torneo en México, Tiger Woods disfrutó de una partida de golf con el presidente Donald Trump. "He tenido varias oportunidades para jugar con un par de presidentes en estas semanas y he disfrutado ambos días", dijo tras ese evento el propio Woods, recordando que también jugó con el ex presidente Barack Obama en enero, antes del Abierto Farmers Insurance en el campo de Torrey Pines en San Diego.