"Tengo como un millón de inyecciones para la rabia. Tengan cuidado, la rabia es una peligrosa enfermedad. Me las tuve que dar porque hablé con muchos especialistas. Tengo 12 aplicaciones de la vacuna en mi cuerpo ahora. Así que creo que voy a estar a salvo, pero no es algo divertido para hacer. Así que chicos no hagan esto en sus casa. No agarren murciélagos, no los aplasten. Tampoco hagan nada con los mapaches porque si no les pasará lo mismo que a mí", expresó Manu en aquel momento.