-Yo conozco tipos que tienen 40 años y parecen de 160. Y otros que tienen 80 y parecen de 20. No tiene nada que ver eso. Además no va a entrenar ya. Es otra tarea la que tiene que hacer. Organización, apoyo, marcar una línea. Charlar con los jugadores y fundamentalmente con los entrenadores. Mirá, cuando yo entrenaba me preguntaban si veía diferencias de generación con los jugadores, y yo decía que a veces en verdad, notaba diferencias con la gente de mi edad, no con los jóvenes. Es que la gente grande, a veces, abandona las ilusiones, el optimismo frente al porvenir, deja de luchar. Entonces yo con eso no me llevo bien. Con los jóvenes sí, pero con los que tiene ganas de pelear, de ilusionarse, con los que sueñan. Y el Flaco es igual. El siempre te habla de futuro. Por ejemplo, a veces le tenés que preguntar veinte veces para que te hable de un equipo que dirigió, él siempre te habla del fútbol actual, de lo que va a pasar, del jugador argentino, de la organización. Me llama muchas veces para ver partidos juntos. El allá y yo acá. Y yo a veces pierdo el entusiasmo por ver ciertos partidos porque me aburren. Y él no. César lo ve hasta lo último, me llama, me dice "viste esa jugada, viste lo que hizo tal". Tiene una actualidad absoluta.