Torino 0-1 Roma. Entrevista post-partido.

Periodista: "¿Te emociona ver a Cristiano Ronaldo en la Serie A?"

Florenzi: "No me emociona, a mí me emocionan otras cosas con todo el respeto para todos"

No les queda nada a los italianos… pic.twitter.com/8j4SLLKIyE

— Nacho Pérez (@NachoPerh) August 20, 2018