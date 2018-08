Esta postura del croata integrante del plantel que jugó la final del mundo no es nueva, sino que en el medio de Rusia 2018 ya había hecho declaraciones que anticipaban este final: "Me gustaría jugar más en el Madrid porque amo el fútbol y estar sobre el terreno de juego. Y sé que en el Madrid es difícil jugar de titular, especialmente porque llegué muy joven. Entiendo la situación, pero por eso mismo creo que lo mejor para mí es que me vaya a otro club donde tenga la oportunidad de jugar regularmente como titular. Es una oportunidad que creo que puedo tener y que deseo ahora mismo".