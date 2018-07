"Opinión: 'Creamos un monstruo, René!' ¡Editor y columnista del LANCE! , recuerda una célebre frase que marcó el inicio de la carrera de Neymar para analizar la imagen dejada por el delantero tras la Copa del Mundo de Rusia Hoy, en cualquier esquina del mundo, un brasileño es asociado a las caídas de Neymar Neymar es la peor figura creada por el fútbol brasileño en los últimos 20 años. Antes de que tenga que desviar de la primera piedra, reitero: la peor figura, no el jugador. Como deportista, la camiseta 10 está en la línea sucesoria de Ronaldo Fenómeno, Romario y Ronaldinho Gaucho, aún sin ganar una Copa del Mundo como el trío. El atacante también puede alcanzar, por qué no, el nivel de Messi y Cristiano Ronaldo, aunque las circunstancias indiquen que esa no es la tendencia. La Copa del Mundo trae un choque de realidad al astro de la selección. De candidato a mejor del planeta y responsable de llevar a Brasil al hexa a la principal chacota universal. Antes, éramos reconocidos por la grandeza de Pelé y las cinco estrellas que tenemos en la camisa. Hoy, en cualquier esquina del mundo, un brasileño está asociado a las caídas de Neymar en los césped de Rusia. Pero Neymar se niega a hacer autocrítica y parece creer que está en el camino correcto mientras el mundo entero ha cismado en perseguirlo. El problema es que Neymar vive en una burbuja. Basta una visita a la caja cerrada de comentarios de su Instagram para ver la cantidad de aduladores y aprovechadores de segunda categoría que intentan tapar el sol con el tamiz. Para quien no quiere perder el tiempo con la red social es sólo recordar la declaración del coordinador de selecciones de la CBF, Edu Gaspar, en la que afirma que "es muy difícil ser Neymar" y se compadece con el "drama" vivido por la camisa 10. Tite fue otro que lo mimó durante el período en la Copa y olvidó el valor pedagógico en la función de entrenador de la selección brasileña. Uno de los pocos que tuvieron el coraje de enfrentarlo fue René Simões, en septiembre de 2010. En la célebre frase "estábamos creando un muñeco", el entonces entrenador del Atlético-GO alertó al peligro de tener un fuera de serie y maleducado al mismo tiempo. En aquella época, después del juego contra el Santos, René ya se mostraba atento en relación al número de veces que Neymar se arrojaba al suelo. Las palabras de René se deshizo en el viento. El espectáculo fue moldeado con la complacencia de la prensa y los entrenadores. En un momento, él incluso estuvo dormido. Neymar parecía que estallaría y sería el sucesor natural de Messi en el Barcelona. Sin embargo, desde la mitad del año pasado, el niño mimado quiso tener un equipo sólo para él y dejó aflorar los peores comportamientos. ¡Que desperdicio! * Leonardo Pereira es editor de LANCE!" (Link de la nota)