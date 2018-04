"Me vio que estaba medio llorando porque no había hecho un buen primer tiempo. Messi vio que estaba triste y empezó a hablar conmigo: 'Tienes que ser tú. Juega tu fútbol y no te dejes intimidar'", reveló el brasileño sobre el momento en que se gestó una amistad que se reflejó en el campo hasta su partida del Barcelona.