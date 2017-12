A su regreso de vacaciones, Teo, de 32 años, realizó la tradicional entrega de juguetes en el humilde barrio donde nació: La Chinita. Y allí dio su descargo ante los medios, aunque, a diferencia de cuando se posiciona frente al arco, lanzó todos los balones afuera. "Mi comportamiento siempre ha sido leal, mi familia me conoce, lo mismo mis amigos. Quiero ser respetuoso", prologó. "Siempre me he manejado como soy, no tengo dos personalidades; sólo una. En este tema quiero ser cuidadoso, sabiendo que he hecho las cosas bien", concluyó.