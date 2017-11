Richard Lai, antiguo presidente de la Federación de Fútbol de Guam y ex miembro del comité de audición de la FIFA, así como Rocha, ex presidente de la Federación de Nicaragua y Esquivel, ex presidente de la Federación Venezolana (FVF) fueron "suspendidos de por vida de toda actividad ligada al fútbol, tanto a nivel nacional como internacional", por la comisión de

ética de la FIFA.