Además, el delantero que disputó el Mundial de 1998 y anotó 30 goles en 63 partidos con su selección se mostró crítico ante las autoridades del fútbol por no darle trascendencia: "No hay investigaciones hechas, ellos tapan todo. El fútbol debe observar y cuidar a sus ex jugadores que sufren demencia, no pueden dejarlos de lado".