Cuando finalmente pudieron tomar contacto nuevamente con Proietto, la cordialidad duró unos pocos segundos. "¿Entró un metabolito? No lo sabía… Qué pena. Yo tengo información. Ustedes saben que no es culpable, me parece muy bien. El día que se resuelva yo pediré las disculpas correspondientes", ironizó Proietto ante la información que se había filtrado en las horas posteriores de conocerse el doping, advirtiendo que era un derivado de la cocaína lo encontrado en los exámenes al atacante.