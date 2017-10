"Me empezaron a llamar de Colombia de manera reiterada, me necesitaban urgente. Lo que yo le transmití al equipo es que, primero, se puede y, segundo, lo ideal es tener un único pensamiento. Ustedes deben tener una solo idea que es clasificar, así como nosotros teníamos el único pensamiento de sobrevivir, no teníamos de otra. Rescato la humildad que quedó en el interior del plantel. Son chicos que tienen mucha plata y de pronto yo les transmití los valores que viví en mi experiencia. En estas circunstancias la plata no les servía para nada así como a nosotros cuando luchamos por nuestras vidas", contó Páez en diálogo con Futbolred.