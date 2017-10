Los All Whites desfilaron en las Eliminatorias de Oceanía: ganaron siete partidos y empataron los dos restantes (contra Nueva Caledonia e Islas Salomón). Aparece en la ubicación 111 del último Ranking FIFA. Su entrenador es el inglés Anthony Hudson, ex mediocampista del West Ham United y ex entrenador de la selección de Bahrein. Sus habituales convocados no participan en la liga local: el grueso de los mismos se reparten entre el certamen australiano y la Major League Soccer, lo que les otorga un roce respetable.