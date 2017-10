"A los 11 años tomé una decisión. Ya sabía que tenía más talento que los demás. No sé de dónde me viene ese sentimiento. Es algo que está dentro de mí. Es como una sensación de hambre que nunca se va. Cuando pierdes, es como si te estuvieses muriendo de hambre. Y cuando ganas, también te estás muriendo de hambre, pero te has comido una miga de pan. Esta es la única manera en que puedo explicarlo. Me puse más fuerte y rápido. Cuando tenía 15 años, me acerqué a algunos de mis compañeros durante el entrenamiento. Lo recuerdo claramente. Les dije: 'Algún día seré el mejor jugador del mundo'. Se rieron. Todavía ni siquiera estaba en el primer equipo del Sporting, pero realmente lo pensaba. Lo decía totalmente en serio", relató CR7 sobre sus primeros pasos en el fútbol.