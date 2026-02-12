Cultura

Murió a los 92 años Cees Nooteboom, prestigioso novelista y periodista neerlandés

La trayectoria del ensayista y poeta, marcada por numerosas distinciones en varios países, abarcó géneros diversos y logró un importante impacto fuera de los Países Bajos

Cees Nooteboom en Viena, Austria,
Cees Nooteboom en Viena, Austria, el 24 de noviembre de 2011 (Créditos: Karl Schoendorfer/Shutterstock)

El neerlandés Cees Nooteboom, reconocido novelista, cronista de viajes y periodista, murió el miércoles a los 92 años en su residencia de la isla de Menorca, según anunció su editorial De Bezige Bij.

El comunicado, enviado a The Associated Press en nombre de su esposa, la fotógrafa Simone Sassen, señaló que Nooteboom “falleció en paz”.

El escritor aclamado por su profundo conocimiento de la historia y la cultura europeas y considerado durante años como posible candidato al Premio Nobel de Literatura, dejó una obra extensa que abarca novela, poesía, reportajes y literatura de viajes.

Su carrera literaria comenzó con “Philip y los otros”, novela inspirada en sus experiencias como viajero por Francia y Escandinavia en los años 50, y que se convirtió en un clásico de la literatura de los Países Bajos.

A lo largo de su trayectoria, Nooteboom cubrió acontecimientos históricos clave, desde la entrada de tropas soviéticas en Budapest en 1956 hasta las protestas de París en 1968 y la caída del Muro de Berlín, y su estilo fue elogiado por la crítica por la construcción precisa de sus textos, su erudición y el dominio del lenguaje.

El escritor holandés Cees Nooteboom
El escritor holandés Cees Nooteboom lee fragmentos de su libro durante una presentación en Frankfurt am Main, Alemania, el 8 de octubre de 1993 (Foto AP/Bernd Kammerer, archivo)

Sus libros fueron traducidos a más de 25 idiomas y gozan de especial estima en Alemania. A su vez, la Biblioteca Nacional Holandesa remarca que “las construcciones bien meditadas de sus novelas e historias, su dominio del lenguaje y la erudición que emana de cada texto son temas recurrentes en muchas reseñas e informes del jurado”.

Aunque nunca recibió el Nobel, Nooteboom fue distinguido con numerosos galardones, incluidos los principales premios en lengua neerlandesa y el premio de literatura de la Fundación Konrad Adenauer en 2010.

Tras dedicarse al periodismo y la escritura de viajes durante las décadas de 1960 y 1970, regresó a la novela en los años 80 con “Rituals”, obra que le devolvió la notoriedad y fue adaptada al cine.

La editorial expresó su pesar por la pérdida, destacando la amistad, pasión y singularidad del autor. Hasta el momento, se anunciaron detalles sobre los preparativos del funeral.

El escritor Cees Nooteboom tenía
El escritor Cees Nooteboom tenía 92 años (EFE/Frank Rumpenhorst/Archivo)

Nacido en La Haya en 1933, Nooteboom fue uno de los autores neerlandeses más leídos y traducidos fuera de su país. Sus libros exploran temas como el tiempo, la memoria, la identidad y la historia europea, con una marcada influencia de la Segunda Guerra Mundial y el impacto de la muerte de su padre en un bombardeo en La Haya en 1945.

A lo largo de su carrera, Nooteboom fue reconocido con numerosos galardones tanto en Países Bajos como en Francia, Alemania, Chile y España, incluyendo el Premio P.C. Hooft en 2004, el más prestigioso de las letras neerlandesas, y el Premio Formentor de las Letras en 2020, que distinguió su trayectoria literaria.

El vínculo de Cees Nooteboom con España fue profundo y duradero: desde la década de 1960 pasó largas temporadas en Menorca, donde escribió buena parte de su obra. España no solo fue uno de sus lugares de residencia, sino también una fuente constante de inspiración. Prueba de ello es su libro “El desvío a Santiago” (1992), resultado de sus recorridos por el Camino de Santiago y considerado uno de los grandes libros de viajes sobre esa ruta.

(Con información de EFE y AFP)

