Feria del Libro 2024: horarios y programación del fin de semana del 11 y 12 de mayo

Este fin de semana será el último de la Feria del Libro. (Crédito Prensa Feria del Libro)

En este último fin de semana de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires llevará a cabo distintas actividades para entretener a los lectores, escritores y amantes de los libros de cualquier edad.

En el programa se encuentran presentaciones de libros, charlas con autores, talleres de escritura y lectura. También habrá actividades especiales destinadas al público infantil y juvenil.

Los horarios de la Feria del Libro 2024 el fin de semana

Los horarios del último fin de semana de la Feria del Libro 2024 es de 13 a 22. A diferencia de los días de semana, el evento literario comienza a las 14, una hora después, pese a que sí se extiende hasta las 22.

La programación de sábado 11 y domingo 12 de mayo de la Feria del Libro 2024

<b>Sábado 11 de mayo</b>

09:00 - XV Jornadas Nacionales y X Jornadas Latinoamericanas de Investigación y Crítica Teatral

Participa: Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral AINCRIT

Organiza: Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral AINCRIT

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00- De la célula al pollito: Estación demostrativa sin experimentos. Se describirán los usos del embrión de pollo como modelo biológico desde los estudios en biología del desarrollo como su uso para estudios en biología del cáncer. Se observarán cortes histológicos y habrá actividades relacionadas con la biología del desarrollo y cáncer.

Organiza: Departamento de Química Biológica de Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 -“Habia una vez…”: Videojuegos narrativos, creados en el marco de una Materia de la UNA; dictado por Guillermo Crespi.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Títeres de Ciencia Re creativa: Espectáculo.Títeres para niños de 4 a 8 años con contenido microbiológico.

Organiza: Departamento de Química Biológica de Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Las moléculas se miran al espejo: Estación demostrativa sin experimentos. Algunas moléculas orgánicas presentan una particularidad que se denomina quiralidad: si ponemos una molécula quiral frente a un espejo, su imagen no se puede superponer a la molécula original. Estas dos moléculas son distintas, muchas de sus propiedades son idénticas, pero otras son muy diferentes. Las diferencias se manifiestan, por ejemplo, en su olor (esencias), actividad biológica (medicamentos) o solo una de ellas es abundante en la naturaleza (azúcares, aminoácidos).

Organiza: Departamento de Química Orgánica de Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:30 - El amor de mi nueva familia: Cecilia López, licenciada autora tucumana, realizará la lectura de su libro “El amor de mi nueva familia”, que aborda sutilmente la temática de la adopción. De 5 a 9 años.

Organiza: Bianca Ediciones

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:30 - ¿Cuánto sabes de Messi?: El libro de oro de Messi. Diálogo con el periodista y autor Aníbal Litvin con datos sobre el ídolo del fútbol ¿jugamos a preguntas y respuestas con datos sobre el campeón mundial? De 9 a 12 años.

Organiza: VR Editoras

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - La Mascota 2024: ¡Veni a votar por la mascota del stand! y quedate a pasarla genial con todas nuestras actividades.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Narración de cuentos: A cargo del Club de Narradoras del Instituto SUMMA. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El LIbro

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Nosotras movemos el libro: charla de trabajadoras del libro. Tras realizar una encuesta para el 8M con ánimos de comenzar a relevar quienes somos las trabajadoras del libro, las editoras de la cooperativa TyPEO conversan sobre este relevamiento; compartirán los resultados y abrirán al diálogo para comenzar a pensar las problemáticas específicas de las trabajadoras del libro.

Participa: Anshi Moran y compañía

Presenta: Anshi Moran

Organiza: TyPEO

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

14:30 - “Literatura y Democracia”: Lectura de autores y autoras de Merlo y Moreno.

Participa: SADE Moreno y SADE Merlo

Presenta: Silvina Crespo y Rafael Díaz

Organiza: SADE

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:30 - Magalí Tajes presenta “Espíritu animal”

Participa: Magalí Tajes

Organiza: Penguin Random House

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

14:30 - Cómo hacer un podcast sobre libros o cualquier cosa

Participa: Victoria Resco y Buera

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:30 - Brianna Callum presenta su libro “El guardián de mi corazón” (trilogía “Highlands”)

Participan: Brianna Callum, equipo de Ediciones Urano Argentina, Lorena García y Barby Stolarczyk.

Presenta: Georgina Dritsos y Lucía Méndez

Organiza: Ediciones Urano Argentina

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

Crédito: Fundación El Libro

15:00 - Cangrejos, secretos y cajitas. (Cuentos para mil ideas) por Andrea Martinoli. De 2 a 12 años

Participa: Andrea Martinoli.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:00 - Hay Zombies en la Feria: Taller donde los niños, ayudados por el autor Pablo Henríquez y el ilustrador Wally Gómez, crean su propio Títere Ultra Zombie.

Participa: Pablo Henriquez

Organiza: Ediciones de la Flor

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:30 - Discapacidad y Medios de Comunicación

Participa: Karina Vimonte

Organiza: FUNDACION CODIS

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

16:00 - Presentación del libro “Breve historia de la Argentina” de Norberto Galasso y Mara Espasande

Participa: Norberto Galasso (Autor) y Mara Espasande (Colaboradora)

Organiza: Ediciones Colihue

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

16:00 - La trama romántica. Cómo se teje una buena historia de amor

Participan: María Laura Gambero, Marisa Potes, Pamela Medina, Adriana Magalevsky, María Molteno.

Presenta: Natalia Vázquez

Organiza: VR Editoras

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - Ceferino Reato presenta Padre Mugica

Organiza: Grupo Planeta

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

16:00 - Pamela Stupia presenta su libro “Mi deseo es odiarte” (sello Umbriel)

Participa: Pamela Stupia y equipo de Ediciones Urano Argentina.

Presenta: Georgina Dritsos

Organiza: Ediciones Urano Argentina

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - El Affair interminable: En enero de 1974, la División Moralidad de la Policía Federal secuestró todas las copias de The Buenos Aires Affair, la tercera novela de Manuel Puig. A continuación, el libro fue prohibido como pornografía. A 50 años de esa polémica, volvemos a encender el debate sobre cuáles fueron los elementos que provocaron la persecución del autor y la censura de su libro.

Participan: Ariel Schettini, Rodolfo Omar Serio, Dany Salvatierra

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

16:00 - Mujeres en la literatura de terror: Presentación de Dantescas. Doce mujeres. Doce cuentos. Distintas épocas y lugares del mundo occidental. Estas autoras tienen algo en común: ya sea en vida o en obra –o ambas– todas descendieron a los infiernos; para salvarse a sí mismas o para salvar a otras.

Participa: María Fernanda Ampuero y Dolores Reyes

Presenta: Agustina de Diego

Organiza: Editorial Fera y Distribuidora Big Sur

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:30 - Una Cita con Leoni. De 6 a 12 años

Organiza: GRUPO IMAGINADOR DE EDICIONES S.A.

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:30 - Llegó Recreo. ¡Lee y jugá con Nanucuentos!: El taller incluye la lectura de la nueva colección de cuentos Recreo de las autoras VICTORIA CONTE - POLLY BOYLE y una actividad plástica. De 2 a 9 años.

Organiza: Catapulta

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

La compra de entradas para la Feria del Libro 2024 puede realizarse en línea o en las taquillas del evento

17:00 - Enemigos invisibles: ¡fauna acuática en peligro! Estación demostrativa sin experimentos. La propuesta consiste en dos aspectos principales:conocer la biodiversidad, ciclo de vida, hábitat y alimentación de los crustáceos y peces y concientizar sobre la problemática de contaminación por plaguicidas y otros contaminantes emergentes en el ambiente acuático (como fármacos y microplásticos), y sus efectos sobre la biota acuática.

Organiza: Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 - La ciencia detrás de la ficción: The Last of Us. Estación demostrativa sin experimentos. Acercamiento, mitos y verdades sobre el hongo protagonista de la serie”The Last of Us”. Se dará un panorama general del reino Fungi en el día a día, sus usos por parte de los humanos y aplicaciones focalizadas en el “rescate” de problemas sociales y ambientales. Observación de las características de los distintos hongos para tener una visión de gran biodiversidad.

Organiza: Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 - Maratón de poesía

Participan: Juan Solá, Nina Ferrari, Flor Dapiaggi, Alan Chaya, Jessica Medina, Alvaro Garat, Sofía Sol Veronelli, América Vespucia, Marico Carmona, Guido Chapedi y Nami

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 - Libro Cartas a los Monstruos, herramienta de Reconocimiento Emocional

Participa: Romina Pousa

Presenta: Silvia Cobre

Organiza: Didacticos evalandia

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

17:30 - Eduardo Sacheri presenta “Nosotros dos en la tormenta”

Participa: Eduardo Sacheri

Organiza: Penguin Random House

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Presentación de Hábitos: Guía práctica para armar rutinas saludables

Participa: Autor: Facundo Pereyra

Organiza: Editorial El Ateneo

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

17:30 - Pablo Vierci presenta La sociedad de la nieve

Participa: Pablo Vierci y Pedro Algorta (sobreviviente)

Presenta: Maximiliano Legnani

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - The Orlando Books Academy

Participan: Marcela Citterio, Chiara F Citterio, Caro Parmo, Lucho Zabrana, Valeria Miguel Villar y Angela Ardila

Presenta: Angela Ardila

Organiza: The Orlando Books

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Presentación de “Lina y los amigos del arcoíris”

Participa: Luciano Saracino - Mariano Gabriel Vidal

Presenta: Claudio Groppo

Organiza: Riderchail

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 - “Imagen de feria”: Osvaldo Quiroga entrevista a Enzo Maqueira

Participa: Enzo Maqueira

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Hall Central

Pabellón: Pabellón 9

18:00 - Hablemos del divorcio: La Licenciada Cecilia López, autora del libro Refugios del amor, contará su cuento que habla sobre la separación de los padres. Luego, realizará un taller en el cual los asistentes participarán activamente con diversos juegos interactivos. De 9 a 12 años.

Participa: Cecilia López

Organiza: Bianca Ediciones

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 - El Infinito: Habil corruptor de la razon - La literatura y su relacion con las ciencias exactas - Rocio Llano y Diego Ramos

Organiza: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 - Taller Messi y los campeones del mundo: Actividades, juegos y trivias sobre y para los campeones del mundo. De 2 a 12 años.

Organiza: Grupo Editorial Planeta

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 - Mariquita Sánchez de Todes: «Mariquita Sánchez de Nadie» es originalmente un cuento escrito por Paula Jiménez España, presente en su libro Pollera pantalón (La mariposa y la iguana, 2012). Los cuatro personajes de la ficción poseen a la actriz Rafaela Gamba en la adaptación teatral homónima del cuento. Este año, en el Día del Himno Nacional, la autora y la intérprete se reúnen en un evento igualmente versátil: un poco de lectura y otro poco de actuación, para todos y todas.

Participan: Paula Jiménez España, Rafaela Gamba

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

Habrá actividades relacionadas con el mundo de la poesía

19:00 - A 80 años de “La carpa”. Artistas del noroeste argentino de ayer y hoy

Participan: Lucrecia Martel, Soledad Martínez Zuccardi, María Eduarda Mirande

Presenta: Leonor Fleming

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Dibujando con Mariana Sanz: Taller para aprender a dibujar y pintar para niños y niñas.

Participa: Mariana Sanz

Organiza: Ediciones Granica

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Presentación de la Secretaría de Cultura y Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa

Participan: Secretario de Cultura, Pablo Lucero

Presenta: Luis Talone

Organiza: Secretaria de Cultura - Gobierno de La Pampa

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 - Un recorrido por la obra de David Foenkinos

Participa: David Foenkinos

Organiza: Fundación El Libro y Penguin Random House

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Reynaldo Sietecase presenta “La Rey”

Participa: Reynaldo Sietecase

Presenta: María O’Donnell

Organiza: Penguin Random House

Sala: Ernesto Sábato

Pabellón: Pabellón Azul

19:00 - Homenaje a Paul Auster

Participan: Liliana Heker, Dolores Reyes, Juan Sklar, Gonzalo Heredia, Flavia Pitella, Eduardo Sacheri, Sebastian Loiácono (saxo) y Ramiro Pienovi (guitarra).

Organiza: Fundación El Libro

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

19:00 - Los invitamos a participar del lanzamiento del libro “No es un golpe de suerte” de la mano de sus autores Karina Edith Scomazzon y Mauro Adrian Nunez.

Participa: Karina Edith Scomazzon y Mauro Adrian Nunez

Organiza: InUnity Training

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

19:00 - “Todo es ficción”: es un taller de escritura en vivo de 2 horas, para cualquier persona con ganas de perderse en una hoja de papel. El Cuaderno Azul te invita a una experiencia donde la ficción, la improvisación, el juego y la autobiografía confluyen en el camino para destrabar la creatividad y encontrar las historias que llevamos dentro. Al cierre hacemos un micrófono abierto para quienes se animen a compartir algo de lo que escribieron. Lo único que necesitás es una lapicera, un cuaderno y muchas ganas de llenarlo. Vas a llevarte borradores e ideas para seguir trabajando. La participación en el taller es para mayores de 18 años.

Participa: Juan Sklar

Organiza: Fundación El Libro / El Cuaderno Azul

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - “Imagen de feria”: Osvaldo Quiroga entrevista a Guillermo Piro

Participa: Guillermo Piro

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Hall Central

Pabellón: Pabellón 9

19:00 - Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos

Participa: Público general

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:30 - ¿Cuántas banderas conocés? Evento competitivo para los amantes de las banderas. Regalos y Premios. De 5 a 12 años.

Organiza: Luminias

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:00 - Fiesta Nite Lite

Organiza: Zona Futuro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:00 - Movie Night: Proyeccion de cortos y videominutos realcionados a la tecnologia y la literatura

Organiza: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 - “No sólo el mundo está en peligro, sino la humanidad. ¿Hay una solución?”: ¿El declive de la familia, la moral y el impulso del ateísmo son parte del plan para terminar con la humanidad? ¿Qué podemos hacer?

Participa: Liwei Fu (Presidente de la Asociación)

Presenta: Asociación Civil Estudio de Falun Dafa

Organiza: Asociación Civil Estudio de Falun Dafa

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 - El mundo colapsa y hay ahí una mujer

Participan: Daniela Catrileo, Brenda Becette, Mariana Travacio, Gabriela Larralde y Marta López Luaces

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 - El Libro Gnóstico de Meditación

Participan: Carlos Romeo, Catalin Popescu

Presenta: Carlos Romeo

Organiza: Gnosis: Asociación Geofilosófica AGEAC

Sala: Ernesto Sábato

Pabellón: Pabellón Azul

20:30 - Microcentro Cuenta: 9 Cuentos. Lala Toutonian dialogará con Renata Begna, ganadora, y con Emiliano Pérez Garay y Nicolás Fernández Muriano, ambos finalistas.

Participan: Renata Begna, Emiliano Pérez Garay y Nicolás Fernández Muriano

Presenta: Lala Toutonian

Organiza: Microcentro Cuenta - Emece

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

Taylor Swift y Messi estarán presentes en la Feria

<b>Domingo 12 de mayo</b>

13:00 - La Computación está en todas partes: Estaciones demostrativas sin experimentos. Aunque no la veamos, la computación está en todas partes. La programación, y los algoritmos en general, resuelven distintos problemas: desde el control de robots, ayudando a resolver necesidades sociales, hasta cómo se mezclan los mundos de las artes y la computación por medio de la inteligencia artificial.

Organiza: Departamento de Computación-Exactas UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Hasta el infinito y más allá: Estación demostrativa con experimentos. ¿Alguna vez te preguntaste cómo lo que sucede en el espacio puede influir en la vida en la Tierrra? La meteorología espacial estudia cómo el sol y otros eventos cósmicos afectan el entorno espacial de la tierra. Cuando el sol libera energía pueden desencadenarse fenómenos que afecten desde nuestras comunicaciones hasta la salud de los astronautas en el espacio. Monitorear estas actividades nos ayuda a predecir y prepararnos para eventos que podrían tener un impacto en nuestras tecnologías.

Organiza: Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Física en Acción y Reacción: Estación demostrativa con experimentos.¿Qué sabés de las áreas de la Física llamadas Mecánica, Óptica y Electricidad-Magnetismo? ¿Nada? Mejor, con atractivos experimentos demostrativos te las compartimos.

Organiza: Departamento de Física-Exactas UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Conociendo nuestra cordillera: Estación demostrativa sin experimentos. Muestra de mano y al microscopio de diferentes tipos de rocas y procesos formadores de roca que encontramos en nuestra cordillera. Con la ayuda de láminas podrán reconocer ciertos minerales distintivos y así adivinar de qué tipo de roca se trata basándose en lo que ven al microscopio.

Organiza: Departamento de Ciencias Geológicas de Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:00 - Los secretos que guardan los fósiles: Estación demostrativa sin experimentos. La paleontología como disciplina busca desentrañar como era y se desarrollaba la vida en el pasado de la tierra.Acompañanos a recorrer un poco del registro fósil del patrimonio nacional y a descubrir que secretos guardan sobre los organismos que vivieron en lo que hoy es Argentina, pero hace millones de años.

Organiza: Departamento de Ciencias Geológicas de Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:30 - Narración de Teia en la plaza, un cuento sobre TEA, con la autora Gisela Yañez y de Somos diferentes, un cuento para aprender a valorar y respetar las diferencias, con la autora Carolina Mora. De 5 a 9 años

Participa: Gisela Yanez; Carolina Mora.

Organiza: Editorial El Ateneo

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

13:30 - Yoga y Cuentos. Por Catalina Rou. De 2 a 12 años

Participa: Catalina Rou.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - La Mascota 2024: Ultimo dia para la votacion! venia a ver quien es nuestra mascota este año

Organiza: Fundacion El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

14:00 - Mapa astral: estrellas LGBT+ de la literatura peruana. El escritor Dany Salvatierra (La mujer soviética, ed. Planeta) y les poetas RAGGS / Rafael García-Godos Salazar (Bellezo, ed. Gato Viejo) y K. Luy de Aliaga (Compórtense como señoritas, ed. Cocorocoq) dialogan sobre sus recorridos textuales y analizan el estado de la producción literaria LGBT+ en su país y en la región. Una charla sobre influencias, rivalidades y afectos, impregnada con la dosis justa de desparpajo y veneno.

Participan: Dany Salvatierra, Rafael Garcia-Godos, Karen Luy

Presenta: Nicolás Colfer

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

14:30 - “No sólo el mundo está en peligro, sino la humanidad. ¿Hay una solución?”: ¿El declive de la familia, la moral y el impulso del ateísmo son parte del plan para terminar con la humanidad? ¿Qué podemos hacer?

Participa: Liwei Fu (Presidente de la Asociación)

Presenta: Asociación Civil Estudio de Falun Dafa

Organiza: Asociación Civil Estudio de Falun Dafa

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

Habrá talleres y actividades para los más chicos (Fotos FEL)

15:00 - Narración de Cuentos de amor propio: Cinco historias para aprender a quererse más, para leer y jugar en familia contadas por la autora Gisela Gilges. De 5 a 9 años.

Participa: Gisela Gilges

Organiza: Editorial El Ateneo

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:00 - Mesmeread: Demostración de realidad virtual (Oculus) con fragmentos de los textos: Casa tomada, de Julio Cortázar y La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Actividad interactiva con el público visitante.

Organiza: Mesmeread

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:00 - Taller de libros desplegables. Por Griselda Carriso. Curiosearte. De 5 a 12 años

Participa: Grisleda Carriso.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:30 - Creá tu propio Podcast. Con Caoslavenganza. Por Arsenio Lupin. De 9 a 12 años

Participa: Lucas Mejía.

Organiza: Fundación El Libro

Pabellón: Pabellón Amarillo

15:30 - Mundo Tic! Todas las infancias cuentan: Como producir cuentos y materiales lúdicos para infancias con o sin discapacidad.

Participa: Paola Lopez Cross y Tamara + infancias coautoras

Presenta: Paola Lopez Cross

Organiza: Cooperativa de trabajo SEGUÍ!

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

16:00 - Charla con Eduardo Savino, autor de la novela Un pájaro cruza el cielo, y Lucía Osorio (@bibliotacora) acerca de cómo influencia el lenguaje audiovisual en la construcción de la ciencia ficción en la narrativa contemporánea.

Participa: Eduardo Savino y Lucía Osorio

Organiza: Hexágono Editoras

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - Presentación del libro “Una excursión a los indios ranqueles” de Lucio V. Mansilla (Colección Colihue Clásica)

Participa: Claudia Román (Introducción y notas. Colección Colihue Clásica); Soledad Quereilhac y Pablo Ansolabehere

Organiza: Ediciones Colihue

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

16:00 - Altar VIHrósico: El colectivo VIHrósica construye un altar a escritorxs posithivos, a partir de la colocación de objetos representativos como imágenes, fragmentos de textos y libros de cerámica en cuyas tapas se leen titulos que refieren al VIH.

Participa: Colectivo VIHrósica

Presenta: Sebastián Cladera

Organiza: Colectivo VIHrósica

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

16:00 - Melina Vallejos presenta “El diario de la abuela Rita”

Participa: Melina Vallejos y Pedro Herrera

Organiza: Penguin Random House

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

16:00 - Jorge Tartaglione presenta “Pequeños grandes cambios”

Participa: Jorge Tartaglione

Organiza: Penguin Random House

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

16:00 - Diálogo con Sylvia Iparraguirre. La escritora presenta “Clases de literatura rusa”

Participa: Verónica Abdala y Fabián Martínez Siccardi

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

16:00 - Fenómeno Alas de hierro / Alas de sangre

Presenta: Majo Ferrari y Álvaro Garat

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:00 - Nicolás Artusi presenta su primera novela, “Busco similar”

Participa: Nicolás Artusi

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:30 - Cuenta Cuentos Winnie y Wilbur con Verónica Álvarez, con música, baile y sorteos. Luego firmará ejemplares en el Stand Océano - Pabellón verde Nº 1311. De 0 a 9 años.

Participa: Verónica Álvarez Rivera

Organiza: Editorial Océano

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

16:30 - Fernando de Vedia: Encuentro de magia y monstruos. El autor realiza un show de magia, lleno de monstruos y trucos humorísticos. Con los personajes del último libro: “El libro monstruoso y Bambini, el niño mago.” De 5 a 12 años.

Participa: Fernando de Vedia.

Organiza: Grupo Editorial Planeta

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

Crédito: Fundación El Libro

17:00 - Debate de la Feria

Participan: Beatriz Sarlo, Martín Kohan, Hernán Lombardi y Lucas Llach. Modera: María O’Donnell

Presenta: Gabriela Saidón y Nataliza Zito

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Pabellón Blanco

17:00 - “Habia una vez…”: Videojuegos narrativos, creados en el marco de una Materia de la UNA; dictado por Guillermo Crespi

Organiza: Fundacion El Libro

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 - La importancia de la buena representación y cómo no caer en la inclusión forzada

Participa: Ayelén Vegagil Espósito

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

17:00 - Todos somos distintos... y está bien: Un taller para trabajar el respeto y la empatía, al mismo tiempo que la autoestima y la posibilidad de expresarse siendo asertivos. De 5 a 9 años.

Organiza: Catapulta

Sala: Biblioteca - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 - Juegos Matemáticos: Estación demostrativa sin experimentos. Juegos interactivos de contenido matemático.

Organiza: Departamento de Matemática de Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 - LITERATURA EN ALERTA: Imaginario de lo viviente, potencia(l) de vida, que aborda esta geografía desde la fascinación sublime, lo místico y lo real, en la literatura.

Participa: Haidu Kowski y Santiago Craig

Presenta: Guido Indij

Organiza: Factotum Ediciones

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:00 - Arte matemático: Taller para estudiantes. A través de software interactivo los estudiantes podrán crear sus propias obras de arte y a su vez dilucidar la metemática que está detrás de ello.

Organiza: Departamento de Matemática de Exactas-UBA

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Día de Ucrania

Participan: Autoridades de la Embajada de Ucrania, Autoridades de Instituciones Ucranias de la República Argentina, Cantantes, Bailarines

Presentan: Asociación Graduados Universitarios Arg.-Ucranios, Rep. Central de Ucrania.

Organiza: Embajada de Ucrania

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

17:30 - Encuentro Romántico: Conversamos sobre el amor, el erotismo y el romance en distintos escenarios que representan los vínculos de hoy en día.

Participan: Camilla Mora, Karen Zárate, Judith Miguel, Mariela Fischbarg, Paola Rimieri, Paulina Maggi y Verónica Sordelli

Presenta: Lorena de @paginasqueatrapan y Jessica Gualco

Organiza: Del Fondo Editorial

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Presentación del libro Una mujer a la altura de su deseo: Conversaciones con Dora Barrancos. Autoras: Débora D’Antonio y Karin Grammático

Participa: Noelia Barral Grigera

Presenta: Débora D’Antonio

Organiza: Prometeo editorial

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Ricardo Canaletti presenta “Pasiones malditas”

Participa: Ricardo Canaletti

Organiza: Penguin Random House

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

17:30 - Lic. Cecilia Ce presenta su nuevo libro, Deseo

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Pabellón Amarillo

17:30 - Charlie López presenta “Después de cierta edad”

Participa: Charlie López

Organiza: Penguin Random House

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 - Sueños, miedos y otros cantares: Espacio literario, lúdico, musical y participativo. Poesías y canciones que invitan a recorrer el universo de miedos nocturnos, oscuridad con colores ocultos, manos mágicas y hadas musicales. Arte y creatividad en acción, un camino para convertir los miedos en risas y los temores en magia compartida. De 2 a 9 años.

Participa: Valeria Mitidieri

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:00 - “En las manchas se ocultan dragones”: Taller plástico literario. Por Carla Costamagna. De 5 a 12 años.

Participa: Carla Costamagna.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Pabellón Amarillo

18:30 - Injusticias de genero y la actualidad: La charla se realiza en torno al debate actual sobre las cuestiones de género —ley Micaela, ciberviolencia, femicidios y persecusión por motivos de género,entre otros temas—, a partir del libro Injusticias de género, de Daniela Heim, de ediciones Didot.

Participan: Lorena Banfi, Daniela Heim

Presenta: Lorena Banfi

Organiza: Ediciones Didot

Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Pabellón Ocre

Crédito: Fundación El Libro

19:00 - Tocan en vivo: Joaquín wittenstein y kenji sinyasiki. Con el mejor repertorio de Jazz de Buenos Aires

Organiza: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Presentación del libro El subsuelo de la patria. Historia del Movimiento de Trabajadores Excluidos

Participan: Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) - Fernanda García Monticelli, referente nacional del MTE - Juan Manuel Fontana, coautor del libro

Presenta: Santiago Liaudat

Organiza: Prometeo editorial

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Prácticas de Yoga y WaterYoga en Discapacidad

Participa: Chris La Valle

Organiza: Yad Internacional Yoga Arte Discapacidad Arte

Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad

Pabellón: Pabellón Ocre

19:00 - Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos

Participa: Público general

Organiza: Circulo de Ajedrez Torre Blanca

Sala: Zona Explora

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Presentación del libro “El mago de Kremlin” de Giuliano Da Empoli

Participan: Giuliano Da Empoli, Beatriz Diuk

Presenta: Melina Furman

Organiza: Institut français d’Argentine y Grupo Planeta/Seix Barral

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 - Luciano Lutereau y Esteban Dipaola presentan Contactos frágiles

Participa: Luciano Lutereau y Esteban Dipaola

Organiza: Grupo Planeta

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - “Palabras, rayuelas y otros juegos: letras del sur”

Participa: SADE Lomas de Zamora y SADE Lanús

Presenta: Gladys Heredia.

Organiza: SADE

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 - Presentación del libro Historias destacadas de Pablo Albella @holaestapablo

Participa: Pablo Albella

Organiza: Galerna

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Pabellón Blanco

19:00 - La llorería: hablamos de libros y escuchamos penas de amor

Participan: Ash Quintana, Lete Martínez, Celes de Magical Stories, Nerdy

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Presentación del último libro de Luis Alberto Cuadra: El autor a lo largo de esta obra va mostrando cómo las bestias que encierran una mente y el horror provocado por el miedo han desvirtuado la moralidad social, con la psicología de lo oprimido, con las reacciones involuntarias o pensadas, meditadas, especuladas por personas como cualquiera que camina por la calle, pero en lo profundo de su interior guardan oscuridad y maldad.

Participa: Luis Alberto Cuadra

Presenta: Anabella Greco

Organiza: Grupo Editorial Libero

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Pabellón Amarillo

19:00 - Jorge Fernández Díaz presenta Cora

Participa: Jorge Fernández Díaz

Organiza: Grupo Planeta

Sala: José Hernández

Pabellón: Pabellón Rojo

20:00 - The Book Eras Tour: libros y Taylor Swift

Participan: Belu Cerrotti, América Vespucia, Mica Zeraus, Amelie, Dewars Bracho

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

20:30 - MESA DE CIERRE | ESCRIBIR EN LISBOA Y SER LEIDO EN BUENOS AIRES. Escribir en Lisboa y ser leido en Buenos Aires significa tener lo mejor de dos mundos. Un ensayistam tres novelistas y una autora de literatura infantojuvenil conversando sobre la experiencia de los que están traducidos.

Participan: António Pinto Ribeiro, Isabel Figueiredo, Joana Bértholo e Maria Inês Almeida

Organiza: Lisboa, Ciudad Invitada de Honor

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Pabellón Amarillo

21:00 - Cierre de la Movida Juvenil 2024: Fiesta con Bookfluencers y público

Participa: Público general

Presenta: Cris Alemany

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Pabellón Amarillo

Crédito: Fundación El Libro

Cómo comprar entradas para la Feria del Libro 2024

Las entradas de la Feria del Libro 2024 se pueden comprar por internet ingresando a la página oficial. También está habilitada la venta de entradas físicas en las boleterías de la Feria en La Rural.

Los tipos de entrada que hay son: