“Comer para dos”: recetas de chef para alimentarse bien durante el embarazo

El embarazo llega con una lluvia de emociones, sentimientos y dudas y la alimentación no se escapa de esta realidad: “¿Hay alimentos que le pueden hacer daño a mi bebé? ¿Cuáles ayudan a que se forme sano? ¿Qué puedo comer para que se me quite el malestar? ¿Cuánto peso voy a aumentar en los nueve meses?. Estas son algunas de las preguntas frecuentes que las mujeres embarazadas se hacen y que Daniela Vidal responde con el respaldo de la nutricionista Lina Valencia en estas páginas de ‘Comer para dos’ después de su experiencia como mamá de Sienna y Alessio, y como creadora de contenido sobre alimentación y crianza.

Además, de la mano de su esposo, el reconocido chef Nicolás de Zubiría, jurado del reality show de cocina MasterChef emitido en todo el mundo, han creado un recetario con opciones fáciles y nutritivas de desayunos, snacks, almuerzos y cenas, para que la familia entera disfruta de una alimentación deliciosa, con la seguridad de que la mamá y el bebé que viene en camino están recibiendo la alimentación apropiada.

Este lanzamiento es el más reciente de la pareja que en 2018 publicaron ‘La cocina de mamá y papá’, un apoyo en los primeros bocados de los niños que dejan de ser traumáticos y se convierten en una experiencia divertida. Desde sus aprendizajes como papás, la reconocida instagramer y el chef crean las mejores recetas para que padres e hijos puedan compartir los mismos platos. Además, el libro incluye consejos de la caleña Lina Valencia, nutricionista fundadora de Nutrición en movimiento, un reconocido centro de alimentación y bienestar que también cuenta con una fuerte presencia en redes sociales.

De Zubiría, también es autor de ‘100 recetas con la canasta básica familiar’ (2019), un libro que muestra la manera de cocinar platos divertidos y novedosos es posible, sin necesidad de utensilios sofisticados o ingredientes imposibles de conseguir, estas recetas no solo de la experiencia del chef cartagenero Nicolás de Zubiria, sino de interés por experimentar y demostrar que es posible encontrar el disfrute y la variedad con alimentos que están disponibles cualquier mercado por más sencillo que sea.

El reconocido chef colombiano estudió artes culinarias en el Pacific Institute of Culinary Arts (PICA), de Vancouver. Gracias a su carácter crítico pero amigable y cercano, se ha posicionado como uno de los jurados más queridos de los programas de televisión Master Chef Colombia, Master Chef Jr. y Master Chef Celebrities. Es chef y socio de reconocidos restaurantes y participó en una destacada campaña publicitaria llamada, “Terribly Delicious”, una campaña de medio ambiente en Colombia para incentivar la pesca del Pez León, la cual fue ganadora de 3 leones en Cannes.

Daniela Vidal, esposa de De Zubiría, es su principal aliada en la creación de estos textos, también publicista, creadora de contenido digital enfocado en cocina, estilo de vida, familia y medio ambiente. Mamá de Sienna y Alessio.