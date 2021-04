Lluvia de criticas a Nairo Quintana por su posición frente al paro nacional

EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER/Archivo

El ciclista colombiano Nairo Quintana, quien se encuentra en Europa en plena preparación para el Tour de Francia, se pronunció sobre la marcha de este 28 de abril, a través de sus redes sociales, donde tomó partido.

“#NoEsMomentoDeMarchar la salud está colapsada. ¡Como emprendedores haremos sentir nuestra voz, pero de manera responsable!”, escribió Nairo, que ha creado varias empresas en Colombia.

Debido a esto recibió críticas de sus seguidores, pues aseguraron que estaba defendiendo al gobierno de Iván Duque y su reforma tributaria, por lo que tuvo que salir a desmentir esto en otro trino.

Yo también digo #NOALaReformaTributaria estoy con ustedes y hago parte de esta lucha como colombiano y como emprendedor. Pero por favor quienes salieron a marchar cuídense y cuiden de los demás.

Con esto quiso despejar las dudas, pero sus seguidores siguieron criticando su posición, en medio del momento que vive el país.

Quintana se alista para su próxima carrera, la Vuelta a Asturias, que se correrá desde este viernes 30 de abril.

En entrevista con medios internacionales, el ciclista boyacense fue cómo ha sido la recuperación de sus rodillas luego de haber sido operado.

Desde el primer momento comencé a hacer la rehabilitación, con los aparatos modernos de ahora para mantener la musculatura cuando no podíamos movernos. Empecé a trabajar y tres meses y medio después que pude caminar. No dejé reposar el cuerpo y cuando retomé la bicicleta tenía buena condición.

Además, Quintana dio detalles de cómo le fue en la cirugía, qué procedimiento le realizaron y cómo se ha sentido luego de la intervención. “Fue una artroscopia, pero tocaba entrar a limar todo el cartílago y retirar las partes que se desprendieron. El cartílago no se recupera, se rehabilita. Se lima hasta donde más se puede. ¿Qué pasa? Que tiene una cicatrización que se da entre 12 y 15 semanas nada más, no puedes caminar ni mover las piernas. Y una buena cicatrización hace que pueda seguir caminando y hacer el deporte normal. Por fortuna soy ciclista y el movimiento que hago no es tan perjudicial para la rodilla. Pero no se ha acabado, tengo pesas para fortalecer y que el músculo no se degenere. Hay días que me duelen corriendo, cuando hay frío sobre todo. Estamos trabajando para que todo se vaya solucionando”.

Para el pedalista, el año pasado con su equipo Arkea fue una buena temporada, a pesar del “accidentado” Tour de Francia que vivió. Además, hizo un breve balance entre el año pasado y este en el que explicó que el año pasado realizó menos de diez carreras en estas dos temporadas y que para este año ha estado en tres carreras quedando casi siempre entre los diez primeros, después de la cirugía en las rodillas.

A esto añadió que: “En otras condiciones de salud ya estaríamos igual o parecidos al año pasado, pero quiero decirles que estoy montando bicicleta desde enero. Un mes y poco desde que tuve contacto con la bicicleta terminé haciendo un noveno lugar. Mucha gente critica, pero tenemos que hacer un análisis de lo que ha pasado, no solo a mí, sino a todos. Desde el año pasado no ha sido un buen año para los colombianos, hay que hacer un análisis de lo que está pasando”.





