—No. ¿Por qué? De esa forma conseguí a mi editora. Ella leyó un tuit mío y me llamó. Vio en el tuit algo más de lo que ahí estaba. O sea, la escritura es la escritura, más allá del contenido de esa escritura. Y yo no es que tenga una línea muy particular de escritura. Lo que tengo es un gran asco por la situación política del país, porque creo que hay mucha charlatanería, un gran teatro de la crueldad, pero más nada. No es que yo sea un guerrero de una batalla particular.