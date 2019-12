Christle acababa de perder a un amigo por su propia mano cuando, triste, comenzó a tomar notas sobre su llanto. Como autora reconocida y premiada de poemarios —The Difficult Farm, The Trees The Trees, What Is Amazing, Heliopause—, pensó que la colección de apuntes que tenía sería otro. Algunas de esas líneas se colaron en el que resultó su primer libro de no-ficción: “La desesperación quiere que no reconozca la diferencia entre ella y yo”, por ejemplo.