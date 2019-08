"Como pensador y escritor siempre me he esforzado para que mis ideas lleguen a públicos variados en todo el mundo y no sólo al círculo de lectores en los países occidentales y democráticos", explicó, para luego agregar: "El principio que me guía es adaptar los ejemplos que utilizo para explicar mis ideas pero nunca para cambiar las ideas en sí. El propósito de los ejemplos es aclarar las cosas. Si un ejemplo crea barreras para la comprensión en lugar de claridad es mejor reemplazarlo por otro".