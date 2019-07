-También se acaba de reeditar Tarde, mal y nunca. Una novela negra.

-Es mi segunda novela. La publiqué con RBA y han acabado los derechos, Salamandra la ha recuperado y también ha comprado la siguiente, No llames a casa. Cuando la publiqué en 2009 no tenía la sensación de que había hecho una novela negra. Yo tenía la idea de que novela negra era novela de detectives, de investigación. Era una novela de barrio. Yo quería que tuviera una mirada de barrio, no ser políticamente correcto, hablar de la inmigración, de las drogas, de la prostitución, sin ser ni un buenista ni estigmatizar a nadie. Es un triángulo de amor de gente que no sabe querer y no sabe por qué no le quieren. Y empezó un poco ahí. Yo escribí la novela, la primera editorial, Saymon, que era muy pequeña, nunca la vendió como novela negra. Tenían un director de marketing que estaba un poco loco, quería revolucionar toda la historia del marketing y decidió que la novela era macarra. Macarra allá es proxeneta. Cada libro lo enviaban a los periódicos con un paquete de macarrones. Nadie se quejó y una periodista de El País, Rosa Mora, que ya estaba jubilada, cada vez que pasaba por la redacción se llevaba libros y no tenía cena y se llevó los macarrones y también el libro. Le gustó tanto que me hizo un reportaje para El País. Y todo empezó ahí. Ella empezó a decir que era una novela negra muy rara, distinta, no había investigación, el asesino y el muerto están en el primer capítulo, lo que no se sabe es por qué ha pasado eso. Negra y criminal empezó a apoyarlo, al año RBA compró el libro a la editorial pequeña, ganó un premio, Brigada 21. Pero todo fue por los macarrones, la estrategia loca funcionó. Luego ya pude publicar con una cierta regularidad.

Hoy en día por qué hay que defender tanto la especificidad dentro del género (si es de enigma o no, etc) cuando hoy todo entra bajo el paraguas de lo negro. Los nombres de los festivales, por ejemplo, tiene la palabra negro.

Yo creo que se convirtió, como en los años 70, 80, donde todo era rock. A mí tampoco me importa mucho. Lo de poner etiquetas vale para que cuando alguien entra en una librería sepa dónde buscarte. No nos vamos a poner talibanes, esto es negro, esto no. Si tú consideras que es negro, pues bien. También es verdad que en algún momento tengamos que poner un límite y decir oiga, usted no ha hecho una novela negra. ¡En realidad esté contento, no ha hecho una novela negra, que es lo más difícil! Pero por ejemplo hay libros con muertes que no son novela negra. Hay thrillers que no lo son. James Bond no es novela negra. Hay un componente social, de mecanismos de por qué se ejerce la violencia. ¿Por qué la saga de Ripley de Patricia Higshsmith es novela negra y James Bond no? Porque Ripley utiliza la violencia como el único mecanismo para conseguir lo que quiere; James Bond puede conseguir lo que quiere de mil maneras. Es verdad que se ha extendido y en España y en Argentina todo es negro, pero en Alemania no. Novela negra para ellos es un muerto, un policía que investiga. Personalmente me gusta mucho un género bastardo sin talibanes que diga "se puede mezclar esto con esto". A mí me gusta más la novela negra si pienso en El cartero siempre llama dos veces, porque cuando piensas en ella piensas en qué harías tú si llegas a una cafetería o un bar y te enamoras de una señora que tiene un mal matrimonio con un señor griego bastante terrible… ¿Te lo cargarías?