-Si filmo con un guión no tengo más ganas de hacer la película. Por eso me convertí en mi propio productor, por la forma en la que me gusta trabajar. Mis primeras películas las hice con guión, con productores, con presupuesto para producir, con estrellas de cine incluso. Pero sucede que cuando hay tanto dinero de por medio no tengo posibilidades de cambiar y uno se siente comprometido con ese guión y a mí me gusta ir cambiando sobre el rodaje porque es allí donde voy descubriendo la película que quiero hacer. Por eso no puedo trabajar más de la forma clásica. Otra cosa que sucede es que cuando se trabaja con un guión y uno se lo envía a un productor entra en un compromiso porque seguro va a exigir hacerle cambios que puede ir desde una escena, tener a algún actor o actriz impuesta por ellos. Luego se lo va a enviar al distribuidor y este también va a exigir algún cambio y entonces se convierte en una obra formateada de cine y eso no es lo que quiero, por eso no lo hago de esa manera. Para Yara, por ejemplo, me habrían impuesto escenas de sexo y de acción porque no las hay y me hubieran dicho "no pasa en esa película" y querrían saber "¿por qué filma usted un gato, una cabra?" Entiendo que ellos piensen en la parte comercial pero esa la parte que a mí menos me interesa.